В Грузии назвали дату парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Грузии 10 января объявила, что очередные парламентские выборы в стране состоятся в субботу 26 октября.

Это следует из сообщения ведомства, пишет "Европейская правда".

Грузинский ЦИК напомнил, что 12 партий, которые имеют представительство в парламенте по итогам последних выборов 2020 года, просто подают заявление в Центризбирком не позднее чем за 57 дней до дня голосования.

Другие партии должны до 15 июля обратиться в ЦИК Грузии и получить образец бланков для сбора подписей сторонников. И не позднее 1 августа они должны подать не менее 25 тысяч подписей поддержки.

Центризбирком Грузии напоминает, что выборы 26 октября впервые состоятся только по пропорциональной системе, без мажоритарных округов. Для партий установлен 5%-ный проходной барьер.

По данным последних опросов, в парламент пройдут правящая партия "Грузинская мечта" и бывшая партия власти "Единое национальное движение", которая создала объединение "Платформа победы" с партией "Стратегия Агмашенебели".

На третьем месте идет партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, которая по некоторым опросам преодолевает 5%-ный барьер.

Готовясь к выборам, "Грузинская мечта" недавно вернула в политику своего основателя, миллиардера Бидзину Иванишвили, которому также дала полномочия выбирать кандидатуру премьера от политисили.

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