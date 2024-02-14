Від Грузії на Мюнхенську конференцію поїдуть дві окремі делегації

Команда президентки Грузії та уряду, які в опозиції одне до одного, поїдуть на Мюнхенську безпекову конференцію окремими делегаціями.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

В адміністрації Саломе Зурабішвілі підтвердили, що президентка отримала офіційне запрошення на конференцію. За даними опозиційного телеканалу Formula, делегація Зурабішвілі вже вирушила до Німеччини.

Від уряду має їхати окрема делегація, очолювана міністром закордонних справ Давидом Дарчіашвілі. У минулому році її очолював прем’єр, цього разу зміну пояснили тим, що новий очільник уряду Іраклій Кобахідзе готується до візиту у Брюссель.

У керівній партії "Грузинська мрія" заявили, що Саломе Зурабішвілі своєю поїздкою до Мюнхена "продовжує практику порушення Конституції".

У 2023 році "Мрія" вже намагалася оголосити їй імпічмент за візити до західних країн без погодження уряду, але на це партії не вистачало голосів.

У жовтні в Грузії відбудуться парламентські вибори, після яких нового президента обиратиме колегія вибірників.

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