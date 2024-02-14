Каллас после объявления в розыск в РФ призвала дальше работать над законом о памятниках СССР

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что нужно продолжать работу над поправками к закону о переносе советских памятников из общественных мест.

Об этом она сказала в комментарии ERR, сообщает "Европейская правда".

"Мы должны двигаться вперед в этом вопросе, этот закон был принят в Рийгикогу, но отправлен назад. У нас в коалиции есть договоренность о том, что его нужно изменить, и мы должны продолжать работу", – отметила Каллас.

В прошлом году эстонский президент Алар Карис не подписал принятые парламентом страны поправки, которые устанавливают порядок демонтажа советских памятников, поскольку они противоречат конституции.

Во вторник стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена МВД РФ в розыск.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "разрушение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.