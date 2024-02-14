Каллас після потрапляння у розшук РФ закликала далі працювати над законом про пам'ятники СРСР

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила що потрібно продовжувати роботу над поправками до закону про перенесення радянських пам'ятників з громадських місць.

Про це вона сказала у коментарі ERR, повідомляє "Європейська правда".

"Ми повинні рухатися вперед у цьому питанні, цей закон було ухвалено в Рійгікогу, але відправлено назад. У нас у коаліції є домовленість про те, що його потрібно змінити, і ми повинні продовжувати роботу", – зазначила Каллас.

Минулого року естонський президент Алар Каріс не підписав ухвалені парламентом країни поправки, які встановлюють порядок демонтажу радянських пам'ятників, оскільки вони суперечать конституції.

У вівторок стало відомо, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас оголошена МВС РФ у розшук.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею КК РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркоп.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.