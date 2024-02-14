В МИД Эстонии вызвали представителя РФ из-за объявления в розыск премьера Каллас

В Министерство иностранных дел Эстонии в среду, 14 февраля, был вызван временный поверенный России Ленар Салимуллин в связи с внесением имени премьера Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа в список разыскиваемых МВД РФ лиц.

Об этом сообщила пресс-служба эстонского МИД, информирует "Европейская правда".

Представитель МИД Эстонии выразил российскому дипломату возмущение в связи с тем, что имена эстонских чиновников были внесены в список разыскиваемых МВД России.

Эстонское министерство попросило представителя РФ предоставить письменное объяснение этой информации.

МИД также проинформировал российского представителя, что такие шаги российского государства не будут иметь желаемого им влияния на эстонскую политику и что Эстония не изменит своего курса на поддержку Украины.

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье УК РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.