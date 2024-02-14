До МЗС Естонії викликали представника РФ через оголошення у розшук прем’єрки Каллас

До Міністерства закордонних справ Естонії у середу, 14 лютого, був викликаний тимчасовий повірений Росії Ленар Салімуллін у зв'язку з внесенням імені прем’єрки Каї Каллас і держсекретаря Таймара Петеркопа до списку розшукуваних МВС РФ осіб.

Про це повідомила пресслужба естонського МЗС, інформує "Європейська правда".

Представник МЗС Естонії висловив російському дипломату обурення у зв'язку з тим, що імена естонських посадовців були внесені до списку розшукуваних МВС Росії.

Естонське міністерство попросило представника РФ надати письмове пояснення цієї інформації.

МЗС також поінформувало російського представника, що такі кроки російської держави не матимуть бажаного нею впливу на естонську політику і що Естонія не змінить свого курсу на підтримку України.

За наявними даними, Каллас розшукується за статтею КК РФ, але за якою конкретно – не повідомляється. Також у розшук за кримінальною статтею оголошено держсекретаря Естонії Таймара Петеркоп.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Каллас і Петеркоп оголошені в розшук за "знищення пам'ятників радянським воїнам".

Коментуючи оголошення себе у розшук, Каллас заявила, що не буде мовчати і продовжить рішучу підтримку України.