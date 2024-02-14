Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал объявление премьер-министра Каи Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа в розыск на территории России.

Об этом он сказал в комментарии информагентству STT во время визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".

По словам Певкура, в Эстонии осознают, что "россияне постоянно проводят информационные операции". "И я считаю это информационной операцией", – сказал он.

По мнению главы эстонского Минобороны, объявление эстонских чиновников в розыск Россией является попыткой отвлечь внимание от Украины – так же, как и недавнее интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

А впрочем, добавил Певкур, пребывание в российском розыске можно рассматривать и как "в некотором роде комплимент".

По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.