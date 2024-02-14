Министр обороны Эстонии: Объявление в розыск премьера – информационная операция РФ
Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур прокомментировал объявление премьер-министра Каи Каллас и государственного секретаря Таймара Петеркопа в розыск на территории России.
Об этом он сказал в комментарии информагентству STT во время визита в штаб-квартиру НАТО, сообщает "Европейская правда".
По словам Певкура, в Эстонии осознают, что "россияне постоянно проводят информационные операции". "И я считаю это информационной операцией", – сказал он.
По мнению главы эстонского Минобороны, объявление эстонских чиновников в розыск Россией является попыткой отвлечь внимание от Украины – так же, как и недавнее интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.
А впрочем, добавил Певкур, пребывание в российском розыске можно рассматривать и как "в некотором роде комплимент".
По имеющимся данным, Каллас разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, но по какой конкретно – не сообщается. Также в розыск по уголовной статье объявлен госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".
Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.