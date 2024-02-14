"Рамштайн": Чехия присоединится к коалиции по разминированию Украины

Министр обороны Чехии Яна Чернохова во время встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе 14 февраля подписала декларацию о намерениях присоединиться к коалиции по разминированию Украины во главе с Литвой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", объявили в чешском Минобороны.

Министры обороны 17 стран Альянса, включая Чехию, подписали в Брюсселе декларацию о намерениях создать коалицию по разминированию.

В ней союзники заявляют, что могут внести свой вклад в разминирование Украины финансовыми взносами, материальными пожертвованиями или учениями по гуманитарному и боевому разминированию.

Ministryně obrany @jana_cernochova v Bruselu podepsala připojení ČR k odminovací koalici. Celkem 17 zemí pomůže při rozvoji odminovacích jednotek 🇺🇦 v souladu se západními standardy. Česká republika vycvičí desítky ukrajinských pyrotechniků.#StandWithUkraine pic.twitter.com/2mDxfDlB29 — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) February 14, 2024

"В результате войны в Украине заминированы большие территории. Чешская Республика предлагает подготовить несколько десятков украинских саперов в течение этого года, чтобы помочь Украине устранить последствия российского вторжения", – прокомментировала Чернохова.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

В январе в литовском Министерстве обороны состоялась первая встреча партнеров коалиции по разминированию, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.