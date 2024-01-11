В Литве состоялась первая рабочая встреча коалиции по разминированию Украины

В литовском Министерстве обороны 11 января состоялась встреча партнеров коалиции по разминированию во главе с Литвой, где представители готовых присоединиться к коалиции стран обсудили планы и дальнейшую работу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На встрече присутствовали представители 25 стран, из них шесть присоединились видеосвязью. Также сообщается об участии представителей Министерства обороны Украины и Генерального штаба украинских Вооруженных сил.

Директор департамента оборонной политики Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис отметил, что это была первая рабочая встреча коалиции "для выяснения потребностей Украины в сфере противоминной деятельности и конкретного вклада каждой из стран-партнеров коалиции".

"Это демонстрирует единство государств-партнеров не только в реагировании на насущные потребности, но и в поддержке долгосрочного развития возможностей Украины по разминированию", – добавил он.

Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.

Ранее сообщалось, что Литва в январе-феврале планирует передать Украине следующие партии военной помощи, в которые войдут боеприпасы, генераторы и бронемашины M577.