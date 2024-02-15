Умеров участвует в Совете Украина-НАТО по видеосвязи

Министр обороны Украины Рустем Умеров виртуально присоединился к заседанию Совета Украина-НАТО, который проходит в Брюсселе 15 января.

Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая заседание, сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую министра Умерова, который присоединился к нам по видеосвязи", – сказал он.

В зале, где проходит заседание, присутствует только посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

Напомним, накануне представители Украины виртуально участвовали в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В частности, в нем впервые принял участие новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Совет Украина-НАТО – новый формат взаимоотношений Североатлантического альянса с Киевом, который начали на Вильнюсском саммите в июле 2023 года. Первое заседание Совета состоялось 12 июля.

Встреча в Брюсселе происходит в то время, как Украина остро нуждается в артиллерийских снарядах, а в Конгрессе США "застрял" проект, в который входят средства на поддержку Украины.