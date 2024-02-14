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Началось заседание "Рамштайн" – впервые с участием нового главнокомандующего ВСУ

Среда, 14 февраля 2024, 16:28

Стартовало 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") – оно впервые проходит с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Представил нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым ожидаем продуктивную встречу", – отметил Умеров.

Он добавил, что на встрече они настаивают на увеличении оборонного производства, беспилотников и технологий, а также на подготовке как к долгосрочным вызовам, так и к решению насущных потребностей.

Представители Украины участвуют в заседании, проходящем в Брюсселе на полях встречи министров обороны государств НАТО, онлайн.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин тоже не полетел в штаб-квартиру Альянса из-за проблем с мочевым пузырем. В воскресенье министра обороны США положили в отделение интенсивной терапии.

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