Началось заседание "Рамштайн" – впервые с участием нового главнокомандующего ВСУ

Стартовало 19-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") – оно впервые проходит с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Представил нашим партнерам генерал-полковника Александра Сырского. Для него это первая встреча в формате "Рамштайн" в должности главнокомандующего ВСУ. Вместе с главнокомандующим Сырским и начальником ГУР Будановым ожидаем продуктивную встречу", – отметил Умеров.

Он добавил, что на встрече они настаивают на увеличении оборонного производства, беспилотников и технологий, а также на подготовке как к долгосрочным вызовам, так и к решению насущных потребностей.

We have started the 19th meeting of the Ukraine Defence Contact Group.



Introduced to our partners to Colonel-General Oleksandr Syrskyi. This is the first meeting in the Ramstein format as the Commander-in-Chief of the Armed Forces for him.



Together with the Commander-in-Chief… pic.twitter.com/zI3OUU7xQB