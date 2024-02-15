Умєров бере участь у Раді Україна-НАТО по відеозв’язку

Міністр оборони України Рустем Умєров віртуально приєднався до засідання Ради Україна-НАТО, яка проходить у Брюсселі 15 січня.

Про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг, відкриваючи засідання, повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю міністра Умєрова, який приєднався до нас по відеозв'язку", – сказав він.

У залі, де проходить засідання, присутня лише посол України при НАТО Наталя Галібаренко.

Нагадаємо, напередодні представники України віртуально брали участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Зокрема, у ньому вперше взяв участь новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. Перше засідання Ради відбулося 12 липня.

Зустріч у Брюсселі відбувається у той час, як Україна гостро потребує артилерійських снарядів, а у Конгресі США "застряг" проєкт, до якого входять кошти на підтримку України.