НАТО и Украина создают совместный учебный центр в Быдгоще

15 февраля на заседании Совета Украина-НАТО было принято решение о создании новой структуры, которая обеспечит более тесное взаимодействие ВСУ с Альянсом.

Об этом заявил журналистам после заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как известно, заседание Совета состоялось при "виртуальном участии" министра обороны Украины Рустема Умерова. Впрочем, решение было согласовано заранее и поддержано всеми участниками.

"Сегодня мы приняли решение создать центр совместного анализа, образования и учений в городе Быдгощ, в Польше", – сообщил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что этот совместный центр нужен не только Украине, но и самому Альянсу.

"Этот центр позволит Украине делиться опытом, который она получила во время российско-украинской войны, и создаст структуру, которая даст возможность ВСУ учиться и тренироваться рука об руку с натовскими партнерами", – рассказал Столтенберг.

Генсек не стал сообщать деталей относительно ожидаемой работы центра, подчеркнув лишь, что он облегчит возможности "делиться опытом".

Как известно, в Быдгоще уже сейчас действует общевидовой центр боевой подготовки Объединенных вооруженных сил НАТО; очевидно, новый Центр будет действовать в рамках этой структуры.

Как сообщалось, генсек НАТО также объяснил, почему США не выйдут из состава Альянса.

Подробно о встрече в Брюсселе смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".