Члены НАТО обязались поставить ВСУ миллион дронов

Во время встречи министров обороны государств-членов НАТО в Брюсселе партнеры дали Украине обязательства по поставкам дронов для ВСУ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Это решение было принято по итогам двухдневных переговоров – сначала в формате "Рамштайн", а затем в формате Совета Украина-НАТО. "За последние несколько дней мы увидели новые обязательства союзников по помощи Украине", – отметил генсек.

Он, в частности, сообщил о первой договоренности "коалиции дронов", которую возглавят Великобритания и Латвия. "Группа членов НАТО выступили с целью поставки Украине одного миллиона дронов", – сообщил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что Альянс является практически эксклюзивным поставщиком военной помощи Украине: "Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи". При этом Столтенберг подчеркнул, что часто – как и в случае с дронами – лидерство в поставках помощи берут на себя не США, а европейские члены, что является также ответом на беспокойство в Вашингтоне по поводу недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны европейских государств.

Подробно об этой дискуссии в Брюсселе смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Как сообщалось, на встрече в формате "Рамштайн" оформили "коалицию дронов" и объявили перечень ее участников.

Также стало известно, что НАТО и Украина создают совместный учебный центр в Польше.