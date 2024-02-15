Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине тысяч беспилотников

Великобритания поставит Украине тысячи беспилотников как солидер большой международной коалиции, сопредседателем которой также станет Латвия.

Об этом сообщило британское правительство на своем сайте, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил в четверг, что Великобритания вместе с Латвией возглавит большую коалицию по предоставлению Украине беспилотных летательных аппаратов.

"Я с гордостью объявляю, что Великобритания и Латвия возглавят международную коалицию по развитию жизненно важных для Украины беспилотников. Вместе мы предоставим Украине возможности, необходимые ей для самозащиты и победы в этой войне, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение в своих незаконных и варварских амбициях", – сказал Шаппс.

Как участница коалиции, Великобритания увеличит и упорядочит предоставление Украине Западом FPV-дронов. Эти БПЛА, как отмечено, доказали свою высокую эффективность на поле боя, предоставляя операторам ситуационную осведомленность для поражения вражеских позиций, бронетехники и кораблей.

Этот проект будет запущен из пакета по беспилотникам стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов, о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе этого года.

В рамках этого пакета Великобритания закажет для Украины тысячи беспилотников FPV, в том числе у британских производителей, что даст толчок развитию отрасли и будет способствовать достижению приоритетной задачи премьер-министра по росту экономики, заявили в правительстве.

"Великобритания продолжает делать все возможное, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается – в этом году мы увеличили нашу помощь до 2,5 миллиарда фунтов стерлингов и выделили 200 миллионов фунтов стерлингов на производство беспилотников, что делает нас крупнейшим поставщиком БПЛА для Украины", – отметил министр обороны Грант Шаппс.

Ранее в интервью "ЕП" британский посол в Киеве Мартин Харрис рассказал, что дроны для Украины, на которые Британии выделит 200 млн фунтов стерлингов, будут производиться на территории обеих стран.

Полное интервью с послом Харрисом смотрите на нашем Youtube-канале.