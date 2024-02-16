Из-за блокады польских фермеров в очередях на границе Польши и Украины стоят более трех тысяч грузовиков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, которого цитирует "Укринформ".

Он отметил, что по состоянию на утро 16 февраля на границе было заблокировано пять пунктов пропуска.

"Это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг", "Угринов". В очередях по ту сторону границы совокупно на всех этих направлениях стоят 1400 грузовиков, больше всего – напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов "Устилуг" и "Угринов", – сказал Демченко.

По его словам, водители и перевозчики пытаются пересечь границу в тех пунктах, где это возможно.

"Один – это пункт пропуска "Краковец", и по состоянию на утро сегодня там также есть очереди. Это 1750 грузовиков, то есть самая большая очередь на всех направлениях на границе с Польшей", – сказал он.

Представитель ГПСУ сообщил, что очереди увеличиваются, а количество пересечения границы остается малым. В частности, в направлении ПП "Ягодин" за минувшие сутки границу пересекли только 145 грузовиков в обоих направлениях.

В то же время позже в Госпогранслужбе сообщили, что польские фермеры заблокировали еще и пункт пропуска "Краковец – Корчова".

В четверг 15 февраля глава правительства Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский заявил, что переговоры с Украиной об условиях экспорта некоторой агропродукции находятся на завершающей стадии.

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