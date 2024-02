Шмыгаль обсудил с Туском ситуацию на границе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в телефонном разговоре с главой правительства Польши Дональдом Туском в четверг обсудил ситуацию на границе, где польские фермеры устроили блокаду украинских грузовиков.

О разговоре Шмыгаль сообщил в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Я имел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Основная тема – ситуация на границе", – сообщил Шмыгаль.

Премьеры также говорили об увеличении импорта, особенно зерна, из Российской Федерации и третьих стран в ЕС.

"Украина и Польша должны объединить усилия, чтобы предотвратить попадание российской продукции на европейский рынок. Я поблагодарил польский народ за сильную поддержку во время войны", – заявил Шмыгаль.

