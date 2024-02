Шольц о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной: Исторический шаг

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал подписание с Украиной двусторон

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3