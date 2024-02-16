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Шольц о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной: Исторический шаг

Пятница, 16 февраля 2024, 13:39

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал подписание с Украиной двусторон

него соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Об этом немецкий канцлер написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг", – отметил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину против российской агрессии.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.

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Германия Шольц