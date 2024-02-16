Шольц о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной: Исторический шаг

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал подписание с Украиной двусторон

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

него соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Об этом немецкий канцлер написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Владимир Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг", – отметил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину против российской агрессии.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Подписание соглашения планируется также с Францией, куда Зеленский отправится после встреч в Германии.