Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

Об этом на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине в пятницу сообщил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи объемом 1,1 млрд евро. Речь идет о 36 бронированных гаубиц и колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч боеприпасов, две системы ПВО Skynex и ракеты для IRIS-T", – сказал глава немецкого правительства.

Шольц добавил, что в целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро.

Германия является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, отметил немецкий канцлер.

16 февраля во время визита Владимира Зеленского в Германию было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, в продолжение декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал подписание этого соглашения историческим шагом.