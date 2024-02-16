Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Про це на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Берліні в п’ятницю повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише "Європейська правда".

"Сьогодні ми готуємо новий пакет допомоги обсягом 1,1 млрд євро. Йдеться про 36 броньованих гаубиць і колісних гаубиць з промислових запасів, 120 тисяч боєприпасів, дві системи ППО Skynex та ракети для IRIS-T", – сказав глава німецького уряду.

Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро.

Німеччина є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні, зауважив німецький канцлер.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту Володимира Зеленського до Німеччини була підписана двостороння угода про безпекову співпрацю, у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки" для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав історичним кроком підписання цієї угоди.