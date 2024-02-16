Трюдо назвал Путина монстром после новости о смерти Навального

Трагедия со смертью российского оппозиционера Алексея Навального напоминает всему миру, каким монстром является президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо CBC Radio, сообщает "Европейская правда".

"Это действительно показывает, до какой степени Путин... будет расправляться с любым, кто борется за свободу для русского народа. Это трагедия, и это то, что напоминает всему миру о том, каким монстром является Путин", – сказал Трюдо.

Глава правительства Канады назвал Навального "сильным борцом за демократию и за свободу для российского народа".

Напомним, Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Евросоюз и вице-президент США Камала Харрис обвинили в смерти Навального российский режим.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Навальный – не первая жертва путинского режима в России.