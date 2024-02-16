Трюдо назвав Путіна монстром після новини про смерть Навального

Трагедія зі смертю російського опозиціонера Алексєя Навального нагадує всьому світу, яким монстром є президент РФ Владімір Путін.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо CBC Radio, повідомляє "Європейська правда".

"Це дійсно показує, до якої міри Путін... буде розправлятися з будь-ким, хто бореться за свободу для російського народу. Це трагедія, і це те, що нагадує всьому світу про те, яким монстром є Путін", – сказав Трюдо.

Глава уряду Канади назвав Навального "сильним борцем за демократію і за свободу для російського народу".

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Євросоюз та віцепрезидентка США Камала Гарріс звинуватили у смерті Навального російський режим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав, що Навальний є не першою жертвою путінського режиму в Росії.