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ЕС обвинил в смерти Навального российский режим

Пятница, 16 февраля 2024, 15:49

Руководители главных институтов ЕС считают, что в смерти российского оппозиционера Алексея Навального виноват российский режим.

Об этом говорится в заявлениях, которые в своих официальных аккаунтах в Twitter (Х) опубликовали руководители Европейской комиссии, Европейского парламента и Европейского совета.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала известие о смерти Навального мрачным напоминанием о том, "что такое Путин и его режим".

"Путин не боится ничего больше, чем инакомыслия собственного народа... Давайте объединимся в нашей борьбе за свободу и безопасность тех, кто осмелился выступить против автократии", – заявила фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что "ЕС возлагает полную ответственность за эту трагическую смерть на российский режим".

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. За свои идеалы он принес наивысшую жертву... Я выражаю свои глубочайшие соболезнования его семье", – написал Мишель.

Руководитель Европарламента Роберта Метсола заявила, что жизнь Навального "забрала Россия".

"С ужасом узнала о смерти лауреата премии Сахарова Алексея Навального. Россия забрала его свободу и жизнь, но не его достоинство. Его борьба за демократию продолжается. Наши мысли с его женой и детьми", – написала Метсола.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявил, что Россия должна ответить на "очень серьезные вопросы".

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что эта новость демонстрирует изменения в России, которая уже давно перестала быть демократией.

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