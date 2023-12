США передали Украине два мощных автотрансформатора

В Украину прибыли переданные Соединенными Штатами два мощных автотрансформатора, которые усилят энергетическую инфраструктуру.

Об этом объявила посол США Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Посол сообщила, что в сотрудничестве с "Укрэнерго" на этой неделе доставили два автотрансформатора, которые усилят энергосистему, и добавила, что будут и следующие партии помощи.

While Russia sends missiles and drones at Ukraine’s energy grid, the U.S. is helping keep the power on. Together with @NPCUkrenergo, we delivered two autotransformers this week to support the people of Ukraine this winter. More to come. pic.twitter.com/lxQJOFo1K1