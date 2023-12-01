США передали Украине два мощных автотрансформатора

В Украину прибыли переданные Соединенными Штатами два мощных автотрансформатора, которые усилят энергетическую инфраструктуру.

Об этом объявила посол США Бриджит Бринк, пишет "Европейская правда".

Посол сообщила, что в сотрудничестве с "Укрэнерго" на этой неделе доставили два автотрансформатора, которые усилят энергосистему, и добавила, что будут и следующие партии помощи.

While Russia sends missiles and drones at Ukraine’s energy grid, the U.S. is helping keep the power on. Together with @NPCUkrenergo, we delivered two autotransformers this week to support the people of Ukraine this winter. More to come. pic.twitter.com/lxQJOFo1K1 November 30, 2023

"Еще два новых мощных автотрансформатора будут работать в украинской сети и усилят надежность энергоснабжения потребителей зимой. Спасибо Правительству США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine и USAID Проект энергетической безопасности", – прокомментировали в "Укрэнерго", добавив, что это очень важное оборудование в период высокой нагрузки на энергосеть.

Напомним, в середине ноября США анонсировали 500 миллионов долларов на помощь Украине в энергетическом секторе.

Также в пятницу стало известно, что Нидерланды передали украинским пограничникам еще три полевых госпиталя, адаптированных к зимним условиям, и шесть авто-медеваков.