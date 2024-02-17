Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных

Вооруженные силы Норвегии объявили о передаче Украине партии медицинского и другого оборудования, которое они уже не будут использовать.

Об этом, как пишет "Европейская правда", 17 февраля объявило норвежское правительство.

Среди переданного оборудования – тележки для медицинских инструментов, операционные столы и лампы, отсосы и аварийные сумки с медицинским оборудованием.

Также Норвегия передала хирургические инструменты, в частности зажимы для артерий, анатомические и хирургические пинцеты, дрели и ретракторы.

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО НОРВЕГИИ

Как пояснил представитель Норвежского управления оборонного оборудования (Forsvarsmateriell) Томас Бек, речь идет о высококачественном хирургическом оборудовании, которое используется во многих норвежских больницах и в Вооруженных силах Норвегии.

ФОТО: ПРАВИТЕЛЬСТВО НОРВЕГИИ

"Оно даст украинским медикам больше возможностей для спасения человеческих жизней", – подчеркнул он.

В правительстве Норвегии напомнили, что за последние полгода передали Украине тысячи комплектов полевой одежды, спальных мешков и посуды. Кроме того, Норвегия вместе с Нидерландами профинансировала передачу Украине эстонского полевого госпиталя.

Ранее стало известно, что Норвегия с весны начнет учебный курс для украинских морских пехотинцев по проведению операций с малыми лодками, а также передаст Украине такие лодки со снаряжением.