Орбан считает отставку президента правильной, но "потерей для страны"

Премьер Венгрии Виктор Орбан назвал "потерей для страны" отставку президента Венгрии из-за резонансного помилования преступника, но добавил, что считает ее правильной.

Как сообщает Telex, пишет "Европейская правда", об этом Орбан сказал 17 февраля в большой программной речи.

Орбан заявил, что 2024 год "не мог начаться" больше из-за скандала, всколыхнувшего политику страны, и отставки президента.

"Это кошмар и это влияет на всех нас", – заявил Орбан.

Он назвал отставку Каталин Новак "потерей для страны", но сказал, что считает ее правильной, потому что резонансное помилование не приняла большая часть общества и это решение "подорвало национальное единство".

Также Орбан назвал "несправедливой" отставку давнего министра юстиции Юдит Варги, которая внесла представление о помиловании на рассмотрение президента, учитывая ее предыдущие заслуги.

В то же время премьер заявил, что ожидает стабильности в венгерской политике, поскольку правящее большинство имеет в парламенте две трети мандатов, правительство также объединено, а "Фидес" и ХДНП – "это дружеские отношения, а не просто коалиция".

Напомним, Каталин Новак объявила о намерении уйти с поста президента Венгрии после того, как ее решение о помиловании мужчины, осужденного как соучастника за сокрытие дела о сексуальном насилии в детском доме, вызвало огромный общественный резонанс.

Скандал, который разгорелся недавно, связан с решением Каталин Новак помиловать около двух десятков человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского.

Среди них оказался заместитель директора детского дома, который помогал бывшему директору скрывать преступления. Директор был приговорен к 8 годам заключения за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.

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