Министр обороны Германии: Отказ от помощи Украине может навредить экономике США

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал американских законодателей США одобрить дополнительную военную помощь Украине, которая застряла в Конгрессе, предупредив, что отказ в поддержке Киева может повредить экономическим интересам США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, если не остановить агрессию Кремля, это может не только повредить сотрудничеству в сфере безопасности и нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, но и ослабить Европу в целом, а также нарушить торговые отношения ЕС с крупнейшей экономикой мира.

"Одним из аспектов нашего трансатлантического сотрудничества является то, что мы подписали сотни контрактов на миллиарды долларов и готовим новые контракты. Очевидно, что альянс ради безопасности приносит много преимуществ – для обеих сторон", – отметил Писториус.

Он также предупредил о последствиях поражения Украины не только для Европы, но и для США, заявив, что вторжение РФ является угрозой для "основанного на правилах международного порядка".

"Географически Европа находится далеко от (штатов) Айовы или Висконсина, но все же она очень близка с точки зрения политики безопасности. Меньшая безопасность в Европе означает меньшую безопасность для Соединенных Штатов", – сказал Писториус.

Министр обороны ФРГ призвал не воспринимать свободу как должное, ведь, добавил он, ее нужно защищать и бороться за нее, если это необходимо.

Он также отметил, чтобы европейские страны предоставляли больше оружия Украине и заявил, что видит, как союзники все больше помогают Киеву.

"Великобритания делает все больше, Франция увеличивает свою поддержку. Я абсолютно уверен, что мы сможем достичь значительной поддержки в течение следующих месяцев и лет. Но, конечно, это нелегко. Деньги не безграничны", – добавил Писториус.

Как известно, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.