Зеленский рассказал, чувствует ли "зраду" из-за зависшего в Конгрессе США решения о помощи

Владимир Зеленский сказал, что не воспринимает ситуацию в Конгрессе с решением о дальнейшей поддержке Украины как "измену" и убежден, что из нее в итоге найдут выход, и что Киев не рассматривает альтернативы помощи США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге после переговоров с вице-президентом США Камалой Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Журналисты спросили, насколько критически важна для "пути Украины к победе" помощь, заложенная в многострадальный пакет, ожидающий решения Конгресса, и имеют ли из-за этого в Киеве ощущение, что Украину предали.

Зеленский повторил, что Украина очень рассчитывает на положительное решение Конгресса.

"Для нас этот пакет жизненно важен. Мы не рассматриваем на сегодня альтернативы, потому что рассчитываем на США как нашего стратегического партнера, и что он останется стратегическим партнером", – ответил Зеленский.

Он добавил, что средства на помощь, заложенные в проект, сами по себе они не открывают "путь к победе" и многое зависит также от морального духа украинских военных и обычных украинцев, санкций против России, поддержки от других союзников.

"Это большая союзническая работа, работа ежедневная. Поэтому этот пакет – это путь вперед, но это еще не "победа", – отметил президент Украины.

"Считаю ли я, что здесь предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может позволить себе не поддержать Украину. Я не вижу возможности для стратегического партнера занять такую позицию. Мы видим вызовы – электоральные, политические – но я не хочу их комментировать, это внутренние процессы Соединенных Штатов. Но я рассчитываю, что все же союзническая позиция останется", – заявил Зеленский.

Перед этим он акцентировал, что американские системы Patriot играют чрезвычайно важную роль в обеспечении нормальной жизни гражданских украинцев и функционирования украинской экономики.

Камала Харрис со своей стороны подчеркнула, что американские политики не могут позволить себе политических игр в таких вопросах, каким сейчас является поддержка Украины.

Как известно, Палата представителей США ушла на каникулы до конца февраля, так и не рассмотрев уже одобренный в Сенате пакетный проект с финансированием на помощь Украине.

Также в Палате представителей представили законопроект с меньшей помощью Украине, чем сумма, которую предлагал президент Джо Байден.