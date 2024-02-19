Китай предложил Венгрии поддержку в вопросах безопасности

Во время редкой встречи с премьер-министром Виктором Орбаном Китай предложил поддержку давнему стратегическому партнеру Венгрии в вопросах общественной безопасности, что выходит за рамки торговых и инвестиционных отношений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Китай надеется углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, заявил Орбану министр общественной безопасности Ван Сяохун.

Во время визита в Будапешт главный дипломат Китая Ван И выразил надежду, что такие усилия станут "новой изюминкой двусторонних отношений" в таких сферах, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Они также будут охватывать развитие потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", которая имеет целью связать Китай с миром через торговлю и инфраструктурные связи.

Ван также встретился с министром внутренних дел Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве в области правоохранительной деятельности и безопасности.

Китайские заверения появились в то время, когда Венгрия, союзник России, работает над уменьшением своей зависимости от западных стран в течение последнего десятилетия под руководством Орбана, а в последнее время сопротивляется давлению с целью одобрения расширения НАТО в Европе.

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции на вступление в блок безопасности.

Китай критически относится к НАТО, особенно после того, как в прошлом году Альянс заявил, что Пекин бросил вызов его интересам, безопасности и ценностям своими "амбициями и политикой принуждения".

Пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Европейском Союзе, поскольку ЕС взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира, несмотря на разногласия в отношении прав человека, торговый дисбаланс и вторжение России в Украину.

Растущая близость центральноевропейской страны к Пекину уже вбила клин в коллективный фронт ЕС.

Венгрия неоднократно стояла в стороне или выступала против позиции ЕС, которая критиковала Китай в таких вопросах, как права человека, и приветствовала китайские инвестиции, несмотря на призыв ЕС к странам-членам привести отношения с Китаем в соответствие с политикой Евросоюза.

Венгрия является домом для крупнейшей логистической и производственной базы Huawei Technologies за пределами Китая, несмотря на предупреждения Европейской комиссии о том, что телекоммуникационный гигант представляет риск для безопасности ЕС.

Напомним, в воскресенье двухпартийная делегация американских сенаторов осуществила официальный визит в столицу Венгрии и призвала ее правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, но в венгерском правительстве проигнорировали визит.