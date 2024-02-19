Китай запропонував Угорщині підтримку в питаннях безпеки

Під час рідкісної зустрічі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном Китай запропонував підтримку давньому стратегічному партнеру Угорщині в питаннях громадської безпеки, що виходить за рамки торговельних і інвестиційних відносин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною в галузі правоохоронної діяльності і безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив Орбану міністр громадської безпеки Ван Сяохун.

Під час візиту до Будапешту головний дипломат Китаю Ван Ї висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новою родзинкою двосторонніх відносин" у таких сферах, як боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Вони також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки і правоохоронних органів в рамках ініціативи президента Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером і підписав документи про співпрацю в галузі правоохоронної діяльності і безпеки.

Китайські запевнення з'явилися в той час, коли Угорщина, союзник Росії, працює над зменшенням своєї залежності від західних країн протягом останнього десятиліття під керівництвом Орбана, а останнім часом чинить опір тиску з метою схвалення розширення НАТО в Європі.

Угорщина – єдина країна НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до блоку безпеки.

Китай критично ставиться до НАТО, особливо після того, як минулого року Альянс заявив, що Пекін кинув виклик його інтересам, безпеці і цінностям своїми "амбіціями і політикою примусу".

Пакт про безпеку з Угорщиною є дипломатичною перемогою Китаю в Європейському Союзі, оскільки ЄС зважує свої зв'язки з другою за величиною економікою світу, незважаючи на розбіжності щодо прав людини, торговельний дисбаланс і вторгнення Росії в Україну.

Зростаюча близькість центральноєвропейської країни до Пекіна вже вбила клин у колективний фронт ЄС.

Угорщина неодноразово стояла осторонь або виступала проти позиції ЄС, яка критикувала Китай у таких питаннях, як права людини, і вітала китайські інвестиції, незважаючи на заклик ЄС до країн-членів привести відносини з Китаєм у відповідність до політики Євросоюзу.

Угорщина є домом для найбільшої логістичної та виробничої бази Huawei Technologies за межами Китаю, незважаючи на попередження Європейської комісії про те, що телекомунікаційний гігант становить ризик для безпеки ЄС.

Нагадаємо, у неділю двопартійна делегація американських сенаторів здійснила офіційний візит до столиці Угорщини і закликала її уряд негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, але в угорському уряді проігнорували візит.