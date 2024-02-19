WP: ЕС готовит запасной план, если Трамп откажется от помощи Украине

Европейские чиновники внимательно следят за президентской гонкой в США и думают над запасным планом на случай, если Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, откажется от помощи Украине.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".

"Когда бывший и, возможно, будущий лидер свободного мира говорит, что он будет сидеть сложа руки и наблюдать, как Россия нападет на союзников по НАТО, мы должны переосмыслить, как могут выглядеть обязательства США по Европе и Украине", – сказал один из европейских чиновников.

По его словам, "мы должны надеяться на лучшее, но должны готовиться к худшему". Собеседник издания добавил, что худший сценарий предусматривает прекращение поддержки Украины и разрешение Путину дестабилизировать европейский регион.

Чиновники ЕС обсуждали создание общеконтинентального дополнения к НАТО, которое бы работало вместе с американскими гарантиями безопасности, но также могло бы служить надежной альтернативой, если американские гарантии будут отменены.

Однако даже эти разговоры происходят с серьезными спорами среди союзников.

В частности, Франция и Германия не могут прийти к согласию относительно того, кто будет за это платить. Страны Восточной Европы не верят в решимость Западной Европы противостоять российским угрозам.

Некоторые сосредотачиваются на том, как зафиксировать обязательства США накануне ноябрьских выборов. Высокопоставленные американские политики говорят, что в реальности они не так много могут сделать для того, чтобы ограничить принятие внешнеполитических решений будущими администрациями.

Существует также ощущение, что, даже если Байден победит, ситуация в отношениях с Европой изменится, добавляет издание.

Агентство Bloomberg ранее сообщало, что члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку все больше сомневаются в том, что США сохранят свою традиционную роль защиты Европы как части Альянса.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.