WP: ЄС готує запасний план, якщо Трамп відмовиться від допомоги Україні

Європейські посадовці уважно стежать за президентськими перегонами у США і думають над запасним планом на випадок, якщо Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, відмовиться від допомоги Україні.

Про це повідомляє The Washington Post, пише "Європейська правда".

"Коли колишній і, можливо, майбутній лідер вільного світу каже, що він буде сидіти склавши руки і спостерігати, як Росія нападе на союзників по НАТО, ми повинні переосмислити, як можуть виглядати зобов'язання США щодо Європи і України", – сказав один з європейських посадовців.

За його словами, "ми маємо сподіватися на краще, але повинні готуватися до гіршого". Співрозмовник видання додав, що найгірший сценарій передбачає припинення підтримки України і дозвіл Путіну дестабілізувати європейський регіон.

Посадовці ЄС обговорювали створення загальноконтинентального доповнення до НАТО, яке б працювало разом з американськими гарантіями безпеки, але також могло б слугувати надійною альтернативою, якщо американські гарантії будуть скасовані.

Однак навіть ці розмови відбуваються із серйозними суперечками серед союзників.

Зокрема, Франція і Німеччина не можуть дійти згоди щодо того, хто буде за це платити. Країни Східної Європи не вірять у рішучість Західної Європи протистояти російським загрозам.

Дехто зосереджується на тому, як зафіксувати зобов'язання США напередодні листопадових виборів. Високопоставлені американські політики кажуть, що в реальності вони не так багато можуть зробити для того, щоб обмежити прийняття зовнішньополітичних рішень майбутніми адміністраціями.

Існує також відчуття, що, навіть якщо Байден переможе, ситуація у відносинах з Європою зміниться, додає видання.

Агентство Bloomberg раніше повідомило, що члени НАТО тепер говорять у приватних розмовах про російський напад як про небезпеку, що вимагає негайної відповіді, оскільки дедалі більше сумніваються в тому, що США збережуть свою традиційну роль захисту Європи як частини Альянсу.

Нагадаємо, у суботу президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 17 лютого знову закликав західні держави збільшити військову допомогу Україні, зазначивши, що дії українських сил обмежуються достатністю та дальністю зброї і "ситуація в Авдіївці це підтверджує".

Також він сказав, що не розглядає альтернатив допомозі США, оскільки розраховує, що питання вирішиться і Вашингтон залишиться стратегічним союзником.