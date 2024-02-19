СМИ: В НАТО обеспокоены ослаблением позиций США и чаще говорят о нападении РФ

Члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку все больше сомневаются в том, что США сохранят свою традиционную роль защиты Европы как части Альянса.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

На прошлой неделе президент США Джо Байден резко раскритиковал Палату представителей, которая ушла на перерыв без принятия проекта по помощи Украине.

"Это странно, и это только усиливает всю обеспокоенность, и почти – я не скажу панику – но реальную обеспокоенность по поводу того, что США являются надежным союзником", – сказал Байден.

Союзники США в Европе обеспокоены тем, что они находятся в момент, когда Россия вдохновляется своими успехами на поле боя в Украине, США могут уменьшить поддержку их региона, а они сами сделали слишком мало для подготовки.

Этот пессимизм доминировал в разговорах в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности.

Высокопоставленные чиновники из оборонных ведомств выразили обеспокоенность тем, что США не предоставили Украине финансирование, и заявили, что планируют сценарии, в которых именно это публичное ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на одного из членов НАТО.

По словам одного из чиновников, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

Заблокированный в Палате представителей пакет помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов стал публичным символом перспективы ослабления обязательств США перед Украиной, который доминировал в кулуарных разговорах.

Однако несмотря на сложную ситуацию на фронте у Украины появились проблески надежды. Чиновники обратили внимание на заявления о том, что Россия теряет людей с поразительной скоростью – семь солдат на каждого украинца. А планы союзников прислать Украине дроны с искусственным интеллектом открывают перспективу для украинских войск перехитрить российские артиллерийские батареи.

По словам одного из высокопоставленных помощников конгрессмена, даже если США предоставят финансирование, оборудование будет доставлено в Украину не сразу, а через некоторое время.

Они указали на необходимость ракет-перехватчиков противовоздушной обороны, нехватка которых уже привела к серьезным убыткам от российских ракетных обстрелов.

Напомним, в субботу президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля вновь призвал западные государства увеличить военную помощь Украине, отметив, что действия украинских сил ограничиваются достаточностью и дальностью оружия и "ситуация в Авдеевке это подтверждает".

Также он сказал, что не рассматривает альтернатив помощи США, поскольку рассчитывает, что вопрос решится и Вашингтон останется стратегическим союзником.

Вице-президент США после встречи с Зеленским подчеркнула, что такие вопросы как поддержка Украины не должны становиться заложниками политических игр в США.