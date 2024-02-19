Норвегия может построить забор на границе со Швецией из-за нашествия диких кабанов

После прошлогодней вспышки африканской чумы свиней среди диких кабанов в Швеции Норвегия обсуждает возможность строительства забора на границе, который бы не давал этим животным попасть на ее территорию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Guardian.

Управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и агентство по охране окружающей среды Норвегии разработали план мероприятий, учитывая "большую опасность", которую дикие кабаны представляют для коммерческого свиноводства.

Они предлагают уничтожить до 2000 диких кабанов, разрешить охотникам продажу их мяса и обязать фермеров устанавливать специальные ограждения в местах разведения свиней на открытом воздухе.

Также регуляторы выдвинули идею возведения забора на норвежской стороне границы, чтобы предотвратить проникновение кабанов в страну из Швеции, где их популяция, по оценкам, составляет до 300 тысяч животных. Они ссылаются на пример Дании, которой так удалось сдержать нашествие кабанов из Швеции.

Поводом к таким рекомендациям стало то, что в прошлом году в тушах некоторых диких кабанов в Швеции обнаружили африканскую чуму свиней – серьезное вирусное заболевание, которое фиксируют на территории Европы с 2007 года.

Напомним, в прошлом году власти Норвегии объявили о дополнительных мерах для укрепления ограждения на границе с Россией, чтобы больше не давать норвежским оленям выпасаться в российской части заповедного парка "Пасвик".