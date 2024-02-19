Норвегія може побудувати паркан на кордоні зі Швецією через навалу диких кабанів

Після минулорічного спалаху африканської чуми свиней серед диких кабанів у Швеції Норвегія обговорює можливість будівництва загорожі на кордоні, яка б не давала цим тваринам потрапити на її територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Guardian.

Управління з питань безпеки харчових продуктів та агентство з охорони навколишнього середовища Норвегії розробили план заходів з огляду на "велику небезпеку", яку дикі кабани становлять для комерційного свинарства.

Вони пропонують знищити до 2000 диких кабанів, дозволити мисливцям продаж їхнього м'яса та зобов’язати фермерів встановлювати спеціальні огорожі в місцях розведення свиней на відкритому повітрі.

Також регулятори висунули ідею зведення паркану на норвезькому боці кордону, щоб запобігти проникненню кабанів в країну зі Швеції, де їхня популяція, за оцінками, становить до 300 тисяч тварин. Вони посилаються на приклад Данії, якій так вдалось стримати навалу кабанів зі Швеції.

Приводом до таких рекомендацій стало те, що минулого року у тушах деяких диких кабанів у Швеції виявили африканську чуму свиней – серйозне вірусне захворювання, яке фіксують на території Європи з 2007 року.

Нагадаємо, минулого року влада Норвегії оголосила про додаткові заходи для укріплення огорожі на кордоні з Росією, аби більше не давати норвезьким оленям випасатись у російській частині заповідного парку "Пасвік".