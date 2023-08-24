Норвегия починит заграждение на границе, чтобы ее олени не паслись в России

Власти Норвегии в четверг объявили о дополнительных мерах для укрепления ограждения на границе с Россией, чтобы больше не давать норвежским оленям пастись в российской части заповедного парка "Пасвик".

Об этом говорится в заявлении Управления по вопросам сельского хозяйства Норвегии, которое цитирует "Европейская правда".

Норвежское правительство решило выделить 3,7 миллиона крон (320 тысяч евро) на укрепление семикилометрового участка границы, через который норвежские олени, как оказалось, путешествовали на российскую территорию.

Отмечается, что этот участок ограждения, части которого впервые установили еще в 1950-х годах, износился и требует замены. Новый забор, как ожидается, установят до 1 октября.

"Пограничное ограждение имеет важное значение, поскольку уход за оленями, которые пересекают границу и пасутся на российской стороне, является дорогим и трудоемким процессом, отнимающим много времени", – объясняет норвежское ведомство.

Только за этот год 42 норвежских оленя паслись на территории России. Российская сторона разрешила вернуть 40 животных, но поскольку законодательство Норвегии этого не позволяет, животных пришлось забить – из-за опасений, что они снова вернутся в РФ.

Кроме того, как сообщалось, российский национальный парк подал иск о компенсации за выпас на территории, требуя от примерно 50 тысяч до почти 47 миллионов норвежских крон (более 4,2 миллиона евро).

"Управление по вопросам сельского хозяйства Норвегии планирует встречу с российским национальным парком, чтобы согласовать модель компенсации", – добавили в норвежском ведомстве.