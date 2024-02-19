Байден готов встретиться со спикером Палаты представителей по проекту с помощью для Украины

Президент США Джо Байден сказал, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном по законопроекту, в который входит в том числе помощь для Украины.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В общении с журналистами Байден сказал, что "будет рад с ним (Джонсоном) встретиться, если ему есть что сказать".

Президент США добавил, что считает большой ошибкой поведение республиканцев, которые выступают против поддержки Украины.

Как известно, Сенат США на прошлой неделе одобрил многострадальный проект о дополнительном финансировании на вопросы нацбезопасности, включая помощь для Украины. Из проекта исключили наиболее спорный вопрос о мерах на южной границе для сдерживания миграции.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон дал понять, что не хочет выносить на голосование проект без мер по южной границе, хотя перед тем говорил, что компромиссный проект с вопросом о границе не имеет шансов в Палате представителей, если будет принят. Палата ушла на перерыв до конца февраля.

Сообщалось, что Джонсон хочет личной встречи с президентом США Джо Байденом, прежде чем продолжить работу над проектом.