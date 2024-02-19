Байден готовий зустрітися зі спікером Палати представників щодо проєкту з допомогою для України

Президент США Джо Байден сказав, що готовий зустрітися зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном щодо законопроєкту, до якого входить у тому числі допомога для України.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У спілкуванні з журналістами Байден сказав, що "буде радий з ним (Джонсоном) зустрітися, якщо йому є що сказати".

Президент США додав, що вважає великою помилкою поведінку республіканців, які виступають проти підтримки України.

Як відомо, Сенат США минулого тижня схвалив багатостраждальний проєкт про додаткове фінансування на питання нацбезпеки, включно з допомогою для України. З проєкту виключили найбільш суперечливе питання про заходи на південному кордоні для стримання міграції.

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон дав зрозуміти, що не хоче виносити на голосування проєкт без заходів щодо південного кордону, хоча перед тим казав, що компромісний проєкт у повному вигляді не має шансів у Палаті представників, якщо буде схвалений у Сенаті. Палата пішла на перерву до кінця лютого.

Повідомляли, що Джонсон хоче особистої зустрічі з президентом США Джо Байденом, перш ніж продовжити роботу над проєктом.