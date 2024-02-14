Белый дом опубликовал стихотворную валентинку, посвященную злодеяниям спикера Джонсона

Официальный аккаунт Белого дома в Twitter (X) 14 февраля опубликовал сообщение с саркастическим поздравлением спикера Палаты представителей Майка Джонсона с Днем святого Валентина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Поздравление Джонсона от Белого дома обыгрывает известный в англоязычном мире любовный стих Roses Are Red. На украинский оно примерно переводится так:

"Красные розы,

Синие фиалки,

Из-за тебя

Граница в упадке".

Happy Valentine’s Day, Speaker Johnson! pic.twitter.com/0NPB04W4YR — The White House (@WhiteHouse) February 14, 2024

На брифинге утром 14 февраля Джонсон заявил, что не поставит на голосование в Палате представителей принятый Сенатом законопроект о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

"Настало время Вашингтону проявить хоть немного любви к американцам. И День святого Валентина – отличный день, чтобы это подчеркнуть", – добавил он, что, вероятно, и стало поводом для твита Белого дома.

На этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на Джонсона, требуя одобрения документа.

Подробно на эту тему читайте в статье Луч надежды из США: что на самом деле означает поддержка Сенатом финансирования для Украины.