В Норвегии четверо бельгийских военных устроили дебош

Четверо бельгийских военных приняли участие в массовой драке в пабе в городе Ондалснес, что в центральной Норвегии, в результате чего полиция начала расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Драка в норвежском пабе между 20-30 мужчинами, по словам свидетелей, началась около 02:00 в ночь на 19 февраля. Причины инцидента пока неизвестны, поскольку до этого там царила "замечательная атмосфера".

В результате нескольких человек пришлось госпитализировать, степень их ранений не уточняется. Полиция Ондалснеса задержала четырех военных Бельгии, которые находились в пабе, и после допроса отпустили.

"Мы работаем над тем, чтобы выяснить, могут ли быть другие жертвы или подозреваемые. Проще говоря, мы пытаемся выяснить, что произошло возле паба в воскресенье вечером", – сказала NRK прокурор Лена Роместранд, которая ведет дело.

Министерство обороны Бельгии в заявлении для норвежских СМИ заранее выразило сожаление из-за инцидента, "который подрывает нашу международную репутацию". "В случае необходимости бельгийская оборона будет принимать меры", – добавило ведомство.

Сейчас бельгийские военные, которые находятся в Норвегии в рамках совместных учений стран, находятся в изоляции в военной части дислокации. Это продлится до завершения расследования инцидента.

Напомним, в 2021 году Германия вывела из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщения о насилии и сексуальных домогательствах.