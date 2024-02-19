У Норвегії четверо бельгійських військових влаштували дебош

Четверо бельгійських військових узяли участь у масовій бійці в пабі в місті Ондалснес, що в центральній Норвегії, в результаті чого поліція розпочала розслідування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Бійка в норвезькому пабі між 20-30 чоловіками, за словами свідків, почалась близько 02:00 в ніч проти 19 лютого. Причини інциденту наразі невідомі, позаяк до цього там панувала "чудова атмосфера".

У результаті кількох людей довелось ушпиталити, ступінь їхніх поранень не уточнюється. Поліція Ондалснеса затримала чотирьох військових Бельгії, які перебували в пабі, та після допиту відпустили.

"Ми працюємо над тим, щоб з'ясувати, чи можуть бути інші жертви або підозрювані. Простіше кажучи, ми намагаємося з'ясувати, що сталося біля пабу в неділю ввечері", – сказала NRK прокурорка Лена Роместранд, яка веде справу.

Міністерство оборони Бельгії в заяві для норвезьких ЗМІ заздалегідь висловило жаль через інцидент, "який підриває нашу міжнародну репутацію". "У разі необхідності бельгійська оборона вживатиме заходів", – додало відомство.

Наразі бельгійські військові, які перебувають у Норвегії в межах спільних навчань країн, перебувають в ізоляції у військовій частині дислокації. Це триватиме до завершення розслідування інциденту.

Нагадаємо, у 2021 році Німеччина вивела з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 людей через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.