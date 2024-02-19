В Германии в Балтийское море обвалился военный бункер

В небольшом немецком селе Аренсхоп в Балтийское море обвалился военный бункер, построенный во времена ГДР.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Причиной инцидента стало то, что многодневные дожди размыли почву, из-за чего бункер начал обваливаться в воду.

Бункер был одной из туристических достопримечательностей балтийского приморского курорта в Мекленбурге-Передней Померании. В течение последних лет тысячи посетителей, прогуливаясь по пляжу, любовались сооружением времен холодной войны.

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Мэр Аренсхопа Беньямин Хайнке заявил, что для этого инцидент не стал неожиданностью – он прогнозировал, что бункер простоит еще год или два.

На вопрос, что теперь делать с бункером он ответил: "Я бы предпочел, чтобы он просто остался там как своеобразный волнорез для защиты побережья".

Разрушенный бункер был частью более крупного военного объекта, построенного в 1957 году. В то время на скалах между селами Вустров и Аренсхоп для наблюдения за побережьем разместилось подразделение Национальной народной армии ГДР.

В его обязанности входило предупреждение о приближении вражеских войск к ГДР по морю.

С 1990 года бункер не использовался. Уже тогда Балтийское море вплотную приблизилось к военным сооружениям. Специалисты считают, что 100 лет назад береговая линия в этом месте простиралась на 70 метров дальше.

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