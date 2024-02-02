Госдеп США прокомментировал заявление Путина о "демилитаризованной зоне" между РФ и Украиной

Государственный департамент Соединенных Штатов высказался относительно заявления российского диктатора Владимира Путина создать "демилитаризованную зону" между РФ и Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге с журналистами заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

"Я пытаюсь понять, как можно реализовать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся на территории Украины", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, довольно трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы. Он напомнил, что Путин неоднократно давал понять, что он не изменил своей цели – завоевать и покорить Украину.

"Поэтому я думаю, что если РФ действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска", – резюмировал Миллер.

На днях Путин выдвинул идею "демилитаризованной" или "санитарной" зоны в Украине, которая, по его словам, выведет российскую территорию, включая оккупированную Украину, за пределы досягаемости как фронтовых артиллерийских систем, так и систем дальнего радиуса действия, предоставленных Западом.

Институт изучения войны (ISW) отметил, что объявленная Путиным цель продвинуть линию фронта так, чтобы заявленные и фактические территории России оказались за пределами досягаемости украинских огневых средств, является размытой и фактически недостижимой до тех пор, пока существует независимая Украина, способная вести боевые действия.

Ранее заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что 2024 год имеет важное стратегическое значение для Украины и принесет ей определенные "уверенные успехи" на поле боя.

Также Нуланд считает, что американский Конгресс проголосует за дополнительную помощь Украине, учитывая ее роль для "выживания и процветания" страны.

Европейские чиновники неоднократно подчеркивали важность 2024 года для Украины в контексте противостояния российской полномасштабной агрессии.