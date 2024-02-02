Белый дом: 50 млрд евро от ЕС для Украины не заменят лидерства США в военной помощи

В США приветствовали договоренность между лидерами ЕС о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, однако отметили важность американской поддержки в сфере безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он отметил, что программа поддержки от ЕС для Украины не предназначена для помощи в сфере безопасности.

"Она, безусловно, будет приветствоваться украинским народом, без сомнения, потому что она поможет облегчить некоторые финансовые трудности, которые он уже испытывает. И поэтому, опять же, мы – мы приветствуем это. Но это не заменит американского лидерства, когда речь идет о помощи в сфере безопасности", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что администрация президента США будет продолжать призывать Конгресс принять дополнительный запрос по национальной безопасности, в котором предусмотрено более 60 миллиардов евро именно на военную помощь Украине.

"Как я уже неоднократно говорил, эта сумма была тщательно продумана. Украинцы нуждаются в ней. И нам нужно, чтобы Конгресс одобрил этот запрос", – заявил Кирби.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

В выводах саммита говорится о том, что Украина сможет получать средства при соблюдении ряда условий. Также там сказано, что лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.

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