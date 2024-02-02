Білий дім: 50 млрд євро від ЄС для України не замінять лідерства США у військовій допомозі

У США привітали домовленість між лідерами ЄС щодо виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, однак наголосили на важливості американської підтримки у сфері безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він зазначив, що програма підтримки від ЄС для України не призначена для допомоги у сфері безпеки.

"Вона, безумовно, буде вітатися українським народом, без сумніву, тому що вона допоможе полегшити деякі фінансові труднощі, які він вже відчуває. І тому, знову ж таки, ми – ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки", – підкреслив Кірбі.

Він додав, що адміністрація президента США продовжуватиме закликати Конгрес ухвалити додатковий запит щодо національної безпеки, в якому передбачено понад 60 мільярдів євро саме на військову допомогу Україні.

"Як я вже неодноразово говорив, ця сума була ретельно продумана. Українці потребують її. І нам потрібно, щоб Конгрес схвалив цей запит", – заявив Кірбі.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

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