Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе на 50 млрд евро для Украины

В ЕС раскрыли детали решения о выделении Украине 50 млрд евро в 2024-2027 годах в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в выводах саммита ЕС 1 февраля.

Лидеры ЕС договорились, что ключевую роль в управлении программой для Украины будет играть Совет Евросоюза. В этом смысле его решения будут приниматься квалифицированным большинством голосов для принятия и внесения изменений в программу, а также для утверждения и приостановления выплат на основе соответствующих оценок и предложений Еврокомиссии.

"На основе годового отчета Еврокомиссии о реализации программы для Украины Европейский совет ежегодно будет проводить дебаты по реализации программы с целью предоставления рекомендаций", – говорится в выводах.

Лидеры также отметили, что в случае необходимости, через два года Европейский совет может пригласить Еврокомиссию внести предложение для рассмотрения в контексте новой многолетней финансовой рамки.

Решение о дебатах по программе и возможном пересмотре финансовой рамки через два года, по сообщениям СМИ, является компромиссным с целью избежать вето венгерского премьера Виктора Орбана.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что согласно договоренности ЕС о 50 млрд евро для Украины Венгрия не добилась условия, чтобы выплату средств на каждый последующий год дополнительно согласовывали.

Напомним, лидеры ЕС в четверг преодолели долговременную оппозицию Венгрии и достигли договоренности о выделении макрофинансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.

Европейский Союз заявил, что Украина сможет получать средства в рамках согласованной на саммите программы Ukraine Facility на 50 млрд евро при соблюдении ряда условий.