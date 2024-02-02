Бельгия вызвала посла Израиля из-за попадания в здание ее агентства в Газе

Бельгия в пятницу вызвала в МИД посла Израиля в связи с тем, что в секторе Газы попало под обстрел здание бельгийского агентства по развитию.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Аджа Лябиб заявила, что вызвала посла Израиля на разговор, чтобы выразить ему возмущение в связи с тем, что здание бельгийского агентства подверглось разрушениям в результате обстрелов.

"Атаки, направленные против гражданской инфраструктуры, являются нарушением принципов международного гуманитарного права. Его должны уважать все стороны", – заявила Лябиб.

В бельгийском Министерстве сотрудничества в сфере развития прокомментировали, что им не известно о пострадавших в результате этого обстрела, и в помещении, насколько известно, никого не было. Там отметили также, что посол Израиля пообещал расследовать обстоятельства.

В коммюнике МИД Бельгии дополнительно отметили, что поднимут вопрос о компенсации за разрушение инфраструктуры проектов, которые финансировали в Газе ЕС и отдельные страны.

Также в нем повторили призыв к устойчивому гуманитарному перемирию в секторе Газы и восстановлению мирного процесса и отметили, что считают решение с созданием двух государств (Израиля и Палестины) "единственным выходом из конфликта".

Напомним, за последнюю неделю ряд стран приостановили финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам после появления информации, что его сотрудники могли принимать непосредственное участие в нападении на Израиль 7 октября.

Тем временем США впервые ввели санкции против израильских поселенцев-экстремистов на Западном берегу реки Иордан за нападения на местное палестинское население.