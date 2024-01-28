Еще несколько стран приостановили финансирование агентства ООН из-за вероятной помощи ХАМАС

Германия вслед за США, Британией и еще несколькими странами временно прекращает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

Об этом говорится в совместном заявлении МИД страны и министерства по вопросам экономического сотрудничества и развития, обнародованном вечером в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Приостановление финансирования будет действовать до завершения расследования о роли сотрудников агентства в масштабном нападении на Израиль террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее о решении приостановить финансирование агентства объявили США, Великобритания, Канада, Австралия, Финляндия и Италия. Поводом для этого шага стали предоставленные Израилем доказательства, что 12 сотрудников UNRWA могли быть причастны к атаке ХАМАСа на Израиль.

Швейцария, которая делает ежегодные взносы в UNRWA в размере около 20 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов США), также заявила об аналогичном решении. Как говорится в заявлении министерства иностранных дел страны в субботу, 27 января, решение о выплате в 2024 году не будет принято, пока ситуация вокруг обвинений не будет выяснена.

"В Швейцарии придерживаются нулевой терпимости ко всем формам поддержки терроризма, а также к призывам к ненависти или подстрекательству к насилию", – добавили в ведомстве.

Министр торговли и развития Нидерландов Джеффри ван Левен также объявил о приостановлении финансирования UNRWA на время расследования, заявив, что правительство было "чрезвычайно шокировано" обвинениями в адрес работников агентства в участии в нападении на Израиль.

"Обвинение заключается в том, что нападение было совершено 7 октября на деньги ООН, на наши деньги", – сказал он общественному вещателю NOS в субботу.

В свою очередь глава агентства Филиппе Лаззарини назвал решение значительного количества стран приостановить финансирование агентства "шокирующим" и призвал пересмотреть его. "От этой поддержки зависят жизни людей в Секторе Газа, а также региональная стабильность", – говорится в заявлении Лаззарини. Он отметил, что ряд сотрудников, подозреваемых в причастности к нападениям ХАМАСа на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.

Как сообщают МИД Германии и министерства ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития, Берлин продолжит оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Сектора Газа. "Всего несколько дней назад мы пополнили наши средства для Международного комитета Красного Креста (МККК) и UNICEF на 7 миллионов евро", – говорится в совместном пресс-релизе министерств.

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам было основано в 1949 году и действует в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, а также в Иордании, Ливане и Сирии. После октября 2023-го БАПОР предоставило свои объекты по всей Газе для гражданских, которые бежали от наступления израильских сил.

Ранее СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.