В Латвии ко второй годовщине вторжения РФ в Украину объявят минуту молчания

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс, премьер-министр Эрика Силиня, спикер Сейма Дайга Миериня, глава МИД Кришьянис Кариньш призвали жителей выразить солидарность с народом Украины и присоединиться к акции минуты молчания в субботу, 24 февраля, в 9 часов утра.

Об этом сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Россия понимает, что не сможет сломить Украину в честном бою, поэтому использует различные методы давления – нападает на мирных жителей, бомбит города, похищает украинских детей, оказывает давление на международных партнеров Украины, надеясь на то, что их усталость от продолжающейся войны, говорится в заявлении Госканцелярии.

Этим латвийское правительство хочет информировать российские власти, что латвийское государство и народ неустанно поддерживают Украину. И Латвия будет продолжать оказывать любую помощь до момента полной победы Украины, сказано в заявлении.

"России придется вернуть украинских детей. РФ ее лидерам придется нести ответственность за агрессию и военные преступления", – подчеркнули первые лица Латвии.

Также в заявлении выражается уважение украинцам, которые "бесстрашно противостоят агрессору". И сожаление, что украинцы "продолжают гибнуть" в борьбе за защиту своей страны и будущего своих детей. "Украинцы защищают мир и безопасность во всей Европе, включая Латвию", – подчеркнули латвийские политики.

Ко второй годовщине вторжения России в Украину в Риге состоятся различные мероприятия в поддержку Украины. Центральным из них является митинг "Вместе – к Победе", который стартует в субботу у памятника Свободы в 12.30.

В четверг, 22 февраля, спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратится с речью к Сейму по случаю второй годовщины полномасштабного военного вторжения России. Внеочередное заседание начнется в 9:00 с обращения президента Эдгара Ринкевичса. Также выступят спикер Сейма Дайга Миериня и премьер-министр Эвика Силиня.

Напомним, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии осудили намерения России провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что лучшим ответом мира на смерть российского оппозиционера Алексея Навального является усиление помощи Украине, чтобы Россия проиграла.