У Латвії до другої річниці вторгнення РФ в Україну оголосять хвилину мовчання

Президент Латвії Едгар Рінкевичс, прем'єр-міністр Еріка Сіліня, спікерка Сейму Дайга Мієріня, глава МЗС Кріш'яніс Каріньш закликали мешканців висловити солідарність із народом України та приєднатися до акції хвилини мовчання в суботу, 24 лютого, о 9-й годині ранку.

Про це повідомили агентству LETA в Державній канцелярії, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Росія розуміє, що не зможе зломити Україну в чесному бою, тому використовує різноманітні методи тиску – нападає на мирних мешканців, бомбардує міста, викрадає українських дітей, чинить тиск на міжнародних партнерів України, сподіваючись на те, що їхня втома від війни, що триває, ідеться в заяві Держканцелярії.

Цим латвійський уряд хоче інформувати російську владу, що латвійська держава і народ невпинно підтримують Україну. І Латвія продовжуватиме надавати будь-яку допомогу до моменту повної перемоги України, сказано в заяві.

"Росії доведеться повернути українських дітей. РФ її лідерам доведеться нести відповідальність за агресію і воєнні злочини", – наголосили перші особи Латвії.

Також у заяві висловлюється повага українцям, які "безстрашно протистоять агресору". І жаль, що українці "продовжують гинути" в боротьбі за захист своєї країни і майбутнього своїх дітей. "Українці захищають мир і безпеку в усій Європі, включно з Латвією", – підкреслили латвійські політики.

До другої річниці вторгнення Росії в Україну в Ризі відбудуться різні заходи на підтримку України. Центральним із них є мітинг "Разом – до Перемоги", який стартує в суботу біля пам'ятника Свободи о 12.30.

У четвер, 22 лютого, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернеться з промовою до Сейму з нагоди другої річниці повномасштабного військового вторгнення Росії. Позачергове засідання розпочнеться о 9:00 зі звернення президента Едгара Рінкевичса. Також виступлять спікер Сейму Дайга Мієріня і прем'єр-міністр Евіка Сіліня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії засудили наміри Росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що найкращою відповіддю світу на смерть російського опозиціонера Алексєя Навального є посилення допомоги Україні, аби Росія програла.